Владимирский биатлонист Алексей Слепов был 35-ым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-17T15:23:59+03:00

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17 января в немецком Арбере мужской индивидуальной гонкой на 15 километров стартовал пятый этап Кубка IBU по биатлону. Владимирский биатлонист Алексей Слепов показал лишь 35-ое время, допустив семь промахов.

Алексей Слепов стартовал 29-ым. Первые два огневых рубежа владимирский спортсмен прошел неплохо, допустив всего один промах. На третьей стрельбе Алексей промахнулся дважды, на последней - четыре раза.

Победителем гонки стал 24-летний россиянин Александр Поварицын, представляющий Ижевск. Он прошел 15 километров гонки без единого промаха. Худшую стрельбу продемонстрировал представитель Монголии Мунх-Эрден Эхбаяр, промахнувшийся 18 раз.

В общем зачете Кубка IBU Алексей Слепов идет 25-ым. У него 125 очков. Лидирует норвежец Сиверт Гутторм Баккен с 397 очками. Вторым идет россиянин Сергей Корастылев, третьим - Александр Поварицын.