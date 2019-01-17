2019-01-17T13:56:36+03:00
Звезды

Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит иконы Божией матери, украшенные драгоценными окладами

В Суздале откроется уникальная выставка
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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С 22 января по 9 апреля в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре, в рамках экспозиции «Золотая кладовая: русское декоративно-прикладное искусство XI – начала XX вв.», из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника будут представлены две иконы Божией Матери XIX – XX веков, богато украшенные драгоценными окладами.

Выставка расскажет о традиции русского благочестия, когда икона облекалась в оклад – ризу. В XVIII–XIX столетиях сплошной металлический или шитый оклад закрывал всю поверхность живописного образа, за исключением ликов и рук.

Декорировали ризу так называемыми «золотными нитями» – тонкими золочёными проволочками, скрученными с шёлком. Вышивание золотом и серебром было характерно для монастырских мастерских.

Две представленные на выставке иконы в ризах – «Богоматерь Тихвинская» и «Богоматерь Знамение» – связаны с Суздальским Ризоположенским монастырём, в котором на рубеже XIX–XX веков активно развивалось искусство золотного шитья.

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