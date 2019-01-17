2019-01-17T13:31:17+03:00
Происшествия

На Владимирскую область надвигается сильный ветер и метель

Погода испортится уже сегодня вечером
Алексей СУХОВ
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По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – в 14-18 часов 17 января, с сохранением ночью и утром 18 января, во Владимире и по области ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы его будут достигать 12-17 м/с, ожидается метель, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы.

Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых широкоформатных рекламных конструкций и падением старых деревьев, ДТП, заторами на трассах федерального и регионального значения.

Спасатели призывают жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными: не оставлять свои автомобили под деревьями, по возможности стоит предельно минимизировать поездки на личном транспорте. Пешеходам следует тоже проявлять осмотрительность.

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