2019-01-17T13:29:39+03:00
Общество

Бывший депутат ЗС Владимирской области Сергей Курышев освободился по УДО

В колонии он провел три с половиной года
Сергей МОРКОВКИН
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14 января Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Сергея Курышева.

Напомним, Сергея Курышева осудил Ковровский городской суд 9 июня 2015 года. Бывший депутат ЗС был признан виновным в смертельном ДТП в поселке Мелехово в ночь с 18 на 19 мая 2014 года. Отметим, что бывший депутат во время следствия заявлял, что в его внедорожнике в момент аварии находились экс-глава Ковровского района Александр Клюшенков с сыном. На суде Сергей Курышев заявил, что дело против него сфабриковано.

После вынесения приговоры Сергея Курышева исключили из списков партии "Единая Россия " и лишили статуса депутата ЗС.

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