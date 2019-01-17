Бывший депутат ЗС Владимирской области Сергей Курышев освободился по УДО
14 января Петушинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Сергея Курышева.
Напомним, Сергея Курышева осудил Ковровский городской суд 9 июня 2015 года. Бывший депутат ЗС был признан виновным в смертельном ДТП в поселке Мелехово в ночь с 18 на 19 мая 2014 года. Отметим, что бывший депутат во время следствия заявлял, что в его внедорожнике в момент аварии находились экс-глава Ковровского района Александр Клюшенков с сыном. На суде Сергей Курышев заявил, что дело против него сфабриковано.
После вынесения приговоры Сергея Курышева исключили из списков партии "Единая Россия " и лишили статуса депутата ЗС.