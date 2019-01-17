2019-01-17T13:15:28+03:00
Общество

Во Владимирском театре драмы покажут спектакль с тифлокомментариями

Его смогут посмотреть люди с нарушениями зрения
Алексей СУХОВ
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Владимирский театр драмы продолжает работу по доступности искусства для особенных людей. В театр уже можно попасть по пандусам, в фойе работает подъемник..

А 19 января во Владимирской области впервые пройдёт спектакль "Визит Дамы" с тифлокомментарием, специально адаптированный для слепых и слабовидящих людей. 40 зрителей с ограничениями по зрению получат уникальную возможность воспринимать театральное искусство наравне с обычными людьми.

- Это стало возможным благодаря технологии тифлокомментирования, то есть синхронного перевода визуальной информации в словесную форму. То есть зрители спектакля смогут не только слышать актеров, но и получить представление о происходящем на сцене, о декорациях, костюмах и мизансценах. - пояснили в пресс-службе театра.

Кроме того, зрители получат раздаточный материал, выполненный в специальных, доступных для восприятия, форматах, а также квалифицированную волонтерскую помощь во время спектакля.

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