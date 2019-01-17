Владимирцы смогут увидеть картины местных художников

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-17T13:02:35+03:00

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18 января в 15 часов в Выставочных Залах на Большой Московской состоится открытие выставки «Попурри».

Посетителей ждут яркие и разнообразные работы более чем 10 художников. Каждый из них работает в разных жанрах и в разной технике, но все они являются членами Владимирского отделения творческого союза художников России.

На выставке будут представлены работы как известных художников, так и начинающих талантливых авторов. Всех художников объединяет безусловная любовь к искусству и необходимость выразить его, понять, осмыслить и воплотить на холсте. Разнообразие этих воплощений поразит зрителей выставки и поможет увидеть мир глазами авторов произведений: во всех красках, линиях и формах.

Вход в день открытия бесплатный для всех!

Выставка продлится до 24 февраля включительно.