2019-01-17T12:55:56+03:00
Общество

Врачи Гусь-Хрустальной городской больницы выполнили 1125 исследований на томографе

Диагностическое оборудование приобретено на средства резервного Фонда Президента России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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Мультиспиральный компьютерный томограф был установлен в Гусь-Хрустальной городской больнице в июле 2018 года.

Как сообщила главный врач больницы Ольга Добрынина,томограф очень востребован и работает в круглосуточном режиме. С момента его открытия в 2018 году было выполнено 1125 диагностических исследований по системе ОМС.

За последние четыре года в Гусь-Хрустальной городской больнице приобретено современное оборудование и отремонтированы больничные отделения. На эти цели было направлено из разных источников свыше 186 млн рублей.

В частности, отремонтированы фасад главного корпуса, женская консультация, офтальмологическое отделение и первый этаж хирургического отделения, приобретены аппараты УЗИ, эндоскопическое и лабораторное оборудование, офтальмологическая хирургическая система, гемодиализные аппараты, мобильные цифровые маммограф и флюорограф и многое другое.

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