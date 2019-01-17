Лишенный водительских прав житель Петушков снова попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-17T12:51:41+03:00

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5 января полицейские в Петушинском районе остановили «ВАЗ-2107». За рулем был 48-летний местный житель, выглядевший пьяным. Полицейские предложили дыхнуть мужчине в алкотестер, который показал, что мужчина действительно пьян.

Пробив мужчину по базе, полицейские выяснили, что в июне его еще в июне лишили прав за вождение в не трезвом виде. Соответственно, он попался второй раз, да еще и без прав.

14 января в отношении 48-летнего жителя Петушинского района было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде крупного штрафа или реального лишения свободы.