Во Владимирской области бывший лесничий пытался оправдать взятку детской благотворительностью

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-17T12:02:00+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора "Заречного лесничества" Петушинского района. Его обвиняют в получении взятки.

Следствие установило, что в ноябре 2018 года директор узнал о незаконной вырубке леса за пределами арендованного местным бизнесменом участка. Тогда он предложил ему дать взятку в 45 тысяч рублей, чтобы "закрыть глаза" на случившееся. 16 ноября при получении первой партии денег директора лесничества задержали. Его уволили на следующий день.

Во время следствия экс-директор лесничества пытался объяснить свои действия способом найти деньги на благотворительность детям. В дальнейшем следствие опровергло эту версию.

Помимо уголовного дела о получении взятки, бывшего директора лесничества подозревают в незаконной вырубке леса. Дело передано полиции.