2019-01-17T11:45:49+03:00
Общество

Владимирские родители просят мэрию сделать льготных проезд для школьников

Сегодня петиция будет передана в городскую администрацию
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько сотен жителей Владимира подписали петицию на имя главы городской администрации Андрея Шохина. Сегодня в 13.00 петиция будет передана в мэрию. В заявлении на имя главы города родители владимирских школьников просят ввести в общественном транспорте льготный проезд для учеников.

В основном среди подписавшихся - жители присоединенных территорий и отдаленных микрорайонов: Коммунар, Лесной, Оргтруд, Пиганово, Веризино. Дети из этих районов ездят во Владимир на занятия в кружках и секциях, а многие - даже просто в школу, потому что, например, в Веризино школы нет и не предвидится.

При этом школьный проездной действует только в троллейбусах (в отличие, скажем, от социального, который действителен и в автобусах). А никаких троллейбусов в присоединенных территориях нет. В автобусах же дети, начиная с 1 класса, должны платить полную стоимость.

Кстати, эта проблема касается и владимирских школьников. На троллейбусах невозможно добраться до ДТЮ, «Кванториума», нового ледового дворца, куда каждый день на занятия ездят сотни школьников. Проезд одного ребенка на дополнительные занятия обходится родителям почти в 1000 рублей в месяц.

Активисты-родители надеются, что в мэрии найдут деньги на льготные проездные для школьников, а в областной администрации помогут софинансированием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирский биатлонист Алексей Слепов был 35-ым в индивидуальной гонке на Кубке IBU
Владимирскому предпринимателю Александру Филиппову отказали в УДО
Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит иконы Божией матери, украшенные драгоценными окладами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
На Владимирскую область надвигается сильный ветер и метель
Бывший депутат ЗС Владимирской области Сергей Курышев освободился по УДО
Во Владимирском театре драмы покажут спектакль с тифлокомментариями
Владимирцы смогут увидеть картины местных художников
Врачи Гусь-Хрустальной городской больницы выполнили 1125 исследований на томографе
Лишенный водительских прав житель Петушков снова попался пьяным за рулем
Во Владимирской области бывший лесничий пытался оправдать взятку детской благотворительностью
В двух городах и двух поселках Петушинского района отремонтируют парки и тротуары
Под Гусь-Хрустальным дотла сгорел частный дом
Владимирцам расскажут о том, как отличить ведьму и из чего состоят привидения