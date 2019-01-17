Владимирские родители просят мэрию сделать льготных проезд для школьников

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-17T11:45:49+03:00

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Несколько сотен жителей Владимира подписали петицию на имя главы городской администрации Андрея Шохина. Сегодня в 13.00 петиция будет передана в мэрию. В заявлении на имя главы города родители владимирских школьников просят ввести в общественном транспорте льготный проезд для учеников.

В основном среди подписавшихся - жители присоединенных территорий и отдаленных микрорайонов: Коммунар, Лесной, Оргтруд, Пиганово, Веризино. Дети из этих районов ездят во Владимир на занятия в кружках и секциях, а многие - даже просто в школу, потому что, например, в Веризино школы нет и не предвидится.

При этом школьный проездной действует только в троллейбусах (в отличие, скажем, от социального, который действителен и в автобусах). А никаких троллейбусов в присоединенных территориях нет. В автобусах же дети, начиная с 1 класса, должны платить полную стоимость.

Кстати, эта проблема касается и владимирских школьников. На троллейбусах невозможно добраться до ДТЮ, «Кванториума», нового ледового дворца, куда каждый день на занятия ездят сотни школьников. Проезд одного ребенка на дополнительные занятия обходится родителям почти в 1000 рублей в месяц.

Активисты-родители надеются, что в мэрии найдут деньги на льготные проездные для школьников, а в областной администрации помогут софинансированием.