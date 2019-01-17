В двух городах и двух поселках Петушинского района отремонтируют парки и тротуары

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-17T11:43:32+03:00

В программу вошли города Костерево и Покров, а также поселки Вольгинский и Городищи

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Администрация Петушинского района сообщает о старте программы "Формирование комфортной городской среды" в двух городах и двух поселках. В Городищах планируется обустроить парк: там установят новые фонари, скамейки и урны. На проект потратят 5,5 миллиона рублей.

В Костерево поставят новую спортивную площадку. В парке появится детская игровая площадка ,новые скамейки и урны. На проект заложено 5,3 миллиона рублей.

В Покрове реконструируют Дом ученых, а также отремонтируют тротуары и пешеходные зоны. Проект обойдется в 1,8 миллиона рублей. В Вольгинском за 1,6 миллионов рублей отремонтируют местный парк.