Под Гусь-Хрустальным дотла сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-17T10:26:28+03:00

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В 23.00 16 января на пульт диспетчера Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу в населенном пункте Маслиха Гусь-Хрустального района. На место событий сотрудники оперативного ведомства были в 23.19, открытый огонь ликвидировали в 23.37, а полностью пролили постройку и разобрали завалы к 4.40

В итоге, несмотря на старания спасателей, общая площадь пожара составила 64 квадратных метра - дом выгорел до основания. К счастью, пострадавших нет.