Владимир Сипягин: "Суздаль должен развиваться, но с уважением к старине"

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-17T09:55:13+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 1000-летия со дня основания Суздаля.

На данный момент программа развития города Суздаля до 2024 года, которую область направила на согласование в Правительство России в августе 2018 года, нуждается в доработке, считают в белом доме. По мнению Владимира Сипягина, 1000-летие Суздаля должно стать событием международного масштаба. При этом губернатор отметил, что смелый креатив в культурных программах должен сочетаться с уважением к старине.

Его поддержала и гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова. Она сказала: "Мы едем в Суздаль не за аквапарком, не на лыжах покататься. Прежде всего, мы едем в город-музей, чтобы окунуться в старину, познакомиться с историко-культурным наследием. Мы должны выработать главную концептуальную составляющую, стратегию, которая определит, каким мы видим город не только в ближайшие пять лет, но и на ближайшие десятилетия".

Участники заседания обещали, что все изменения в программу будут согласованы с жителями.