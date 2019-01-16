2019-01-16T18:58:21+03:00
Общество

За прошлый год зарплаты бюджетников Владимирской области выросли на 16 процентов

Уровень зарплаты составил 27.4 тысячи рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Средняя зарплата бюджетников должна быть доведена до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности. В 2018 году этот уровень был спрогнозирован в размере 27,4 тысячи рублей.

У врачей средний размер зарплаты должен быть 54,8 тысяч рублей. У педагогических работников детсадов – 26 тысяч. У педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 28,5 тысяч рублей.

По итогам 2018 года требуемый уровень зарплаты обеспечен всем категориям работников с ростом в среднем на 16 процентов.

В целом по области средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 28,6 тысяч рублей, педагогических работников детсадов – 26,8 тысяч рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 29 тысяч рублей, работников учреждений культуры – 28,1 тысяч рублей, врачей – 54,9 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 27,9 тысяч рублей, младшего медицинского персонала – 27,5 тысяч рублей, социальных работников – 28,1 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря Владимиру Сипягину мальчик из Гусь-Хрустального смог покататься на хаски
Во Владимире из кинотеатра "Киномакс Буревестник" эвакуировали 70 человек
Житель соседней республики задержан в Юрьев-Польском за фальшивомонетничество
Во Владимирской области число заболевших корью выросло до 25 человек
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Александрове мать довела новорожденного до голодной смерти
В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков
Во Владимире пройдет мастер-класс по подготовке к ЭКО
Владимирское кафе закрыли за антисанитарию
В Александрове тушили цветочный магазин - эвакуировали 40 человек
Владимирец обокрал и сжег чужую дачу
В Камешково готовят проект по производству сыров
Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа
Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан
За прошлый год владимирцы отправили и получили больше миллиона посылок
Сотрудник МКУ «Благоустройство» пойдет под суд за получение взятки
Ковровчанин в кафе пырнул ножом сразу двоих мужчин
Во Владимире предприятия нарушали экологические нормы при утилизации опасных отходов