За прошлый год зарплаты бюджетников Владимирской области выросли на 16 процентов

СЕГОДНЯ 18:57 2019-01-16T18:58:21+03:00

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Средняя зарплата бюджетников должна быть доведена до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности. В 2018 году этот уровень был спрогнозирован в размере 27,4 тысячи рублей.

У врачей средний размер зарплаты должен быть 54,8 тысяч рублей. У педагогических работников детсадов – 26 тысяч. У педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 28,5 тысяч рублей.

По итогам 2018 года требуемый уровень зарплаты обеспечен всем категориям работников с ростом в среднем на 16 процентов.

В целом по области средняя зарплата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 28,6 тысяч рублей, педагогических работников детсадов – 26,8 тысяч рублей, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 29 тысяч рублей, работников учреждений культуры – 28,1 тысяч рублей, врачей – 54,9 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 27,9 тысяч рублей, младшего медицинского персонала – 27,5 тысяч рублей, социальных работников – 28,1 тысяч рублей.