2019-01-16T18:41:43+03:00
Общество

Благодаря Владимиру Сипягину мальчик из Гусь-Хрустального смог покататься на хаски

Письмо с заветной мечтой попало на "Елку желаний" в Москве
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено областной администрациейФото предоставлено областной администрацией
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Мечта покататься на хаски у Саши Крылова из деревни Вашутино Гусь-Хрустального района появилась давно, но из-за тяжёлой болезни постоянно откладывалась.

Мальчик написал о своём желании Деду Морозу, а родители сделали так, чтобы это письмо попало в Московский Кремль на «Ёлку желаний». А там его в буквальном смысле снял с ветки губернатор Владимир Сипягин.

16 января Александр вместе с родителями и младшей сестрой Ксюшей приехали в деревню Черниж Суздальского района, где можно покататься на хаски.

Управлять упряжкой сначала из 4, а затем и из 6 собак мальчик решил самостоятельно, без поддержки взрослых. Владимир Сипягин вручил детям сладкие подарки.

К слову, акция «Ёлка желаний» стартовала 27 декабря в Москве. В Кремле установили ёлки, на которых висели шары с открытками, где записаны мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, сирот. Глава региона Владимир Сипягин взял пять открыток с пожеланиями детей из Владимирской области.

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