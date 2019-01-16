Во Владимире из кинотеатра "Киномакс Буревестник" эвакуировали 70 человек
В 17.31. поступило сообщение о задымлении в кинотеатре «Киномакс Буревестник». На место по повышенному номеру вызова выехали пожарно-спасательные подразделения.
- По прибытию было установлено, что загорания нет, пострадавших нет. По первичной информации произошло короткое замыкание в вентиляционном электрощитке с последующим загоранием соединительного демпфера между вентилятором и воздуховодом на площади 0,2 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.
Загорание было ликвидировано сотрудниками кинотеатра до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Было эвакуировано 70 человек, из них 15 детей.
Всего привлекалось 17 единиц техники, 68 человек, от МЧС России – 10 единиц техники, 33 человека.