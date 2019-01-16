2019-01-16T17:20:31+03:00
Происшествия

Житель соседней республики задержан в Юрьев-Польском за фальшивомонетничество

Молодой человек на протяжении нескольких дней расплачивался поддельными купюрами
Артем Бердник
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В середине января 21-летний житель республики Коми приехал в Юрьев-Польский погостить у родственницы, перед этим приобретя на родине 3 фальшивые купюры по 2000 рублей, отдав за это 4000 рублей. 14 января он пытался расплатиться этими деньгами в одном из магазинов. Прибывшие на место сотрудники быстро задержали подозреваемого.

Выяснилось, что днем ранее он расплачивался фальшивыми купюрами в другом магазине. Полицейские изъяли оттуда записи с камер видеонаблюдения и распространили ориентировки с описанием внешнего вида преступника. Благодаря этому его быстро вычислили на следующий же день. Продавец магазина узнал 21-летнего парня.

В ходе обыска у него нашли одну оставшуюся купюру — 2000 рублей, потратить которую он не успел. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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