2019-01-16T17:12:30+03:00
Общество

Во Владимирской области число заболевших корью выросло до 25 человек

Опасное заболевание диагностировали у пяти взрослых и двадцати детей
Ирина Мальцева
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14 января медики экстренно сообщили о том, что в цыганском таборе, расположенном в поселке Сновицы Суздальского района выявлено семь случаев кори. В тот же день выяснилось, что вирусное заболевание подхватили еще восемь человек, которые сейчас лечатся амбулаторно. А 15 января в региональное управление Роспотребнадзора сообщили еще о десяти заболевших, у которых заподозрили корь. Пока зарегистрировано двадцать пять заболевших, но специалисты не исключают, что их может стать больше. Опасное вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем, и подхватить его может любой непривитый человек. Сейчас за всеми, кто контактировал с заболевшими корью, установлено ежедневное медицинское наблюдение.

- Заболеваемость среди людей не имеющих иммунитета составляет 98-100%. Раньше корь относили к детским инфекциям, так как в допрививочный период корью переболевало практически все детское население, у малышей формировался пожизненный иммунитет и взрослые не болели. В современный период корью болеют дети и взрослые, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие корью, - говорит пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Единственным эффективным методом профилактики кори является иммунизация. Прививки для жителей области проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы, работы.

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