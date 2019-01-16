«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров

СЕГОДНЯ 17:04 2019-01-16T17:04:55+03:00

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«Ростелеком» и Ericsson объявили о начале ежегодного конкурса для представителей медиасферы «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках и трендах в ИТ-сфере.

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает всё больше участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задаёт тренды в IT-журналистике».

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:

- Печатная пресса,

- Радио и телевидение,

- Интернет-СМИ,

- Социальные медиа.

Новшеством этого года стало наличие сразу двух спецноминаций. Компания Ericsson – партнёр конкурса – представила специальную номинацию «5G – платформа новых возможностей». В свою очередь, «Ростелеком» впервые выдвинул свою номинацию, выбрав её темой «Биометрия – путь к цифровой идентичности». В обе спецноминации принимаются работы от участников из всех категорий СМИ.

Зоран Лукович, вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелекомом»:

«Технология 5G станет основой Цифровой экономики, изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни. 40% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» – важная инициатива «Ростелекома» для развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей в регионах определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В жюри всероссийского этапа вошли лучшие представители в федеральных СМИ, а также представители компаний: Татьяна Белякова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня»; Анна Балашова, редактор отдела телекоммуникаций РБК; Екатерина Казаченко, старший корреспондент редакции экономической информации ИА «ТАСС»; Антон Поляков, руководитель контент-студии Habr.com; Сергей Барышников, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru; Лада Четина, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Татьяна Оберемова, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия; Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком».

От Владимирской области членом жюри станет Светлана Говердовская-Привезенцева, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Владимирского государственного университета, кандидат филологических наук

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победителей конкурса ждёт поездка в штаб-квартиру компании Ericsson.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт: www.smi.rt.ru.