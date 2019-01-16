В Александрове мать довела новорожденного до голодной смерти

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-16T16:46:51+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Александровского района, обвиняемой в гибели 5-месячного ребенка. 7 июня 2018 года мальчика забрала скорая помощь с диагнозом "истощение крайней степени", а через 12 дней малыш умер в реанимации.

По данным следствия, мать мальчика с двумя детьми в декабре 2017 года стала сожительствовать с мужчиной, от него родила сына. Мальчик появился на свет с небольшим весом и требовал особого ухода. Врачи неоднократно говорили матери, что малышу нужно полноценное питание детскими смесями каждые три часа семь раз в день. Но семья, перебивавшаяся случайными заработками, не уделяла ребенку должного внимания. Малыша чаще всего кормили непригодными для него продуктами. Женщина поясняла, что денег не хватало, но на покупку алкоголя и сигарет для себя и сожителя она не скупилась.

Долгое время мать оставляла малыша практически без еды и питья. Заметив, что ребенок совсем ослаб, она испугалась и позвонила в "скорую". Но восстановить здоровье мальчика врачам не удалось.

Следком поясняет, что материальное положение семьи действительно было сложным, но получить положенную от государства материальную помощь женщина на смогла, потому что поленилась собрать нужные документы.

Известно, что в апреле 2017 года старшего сына обвиняемой забрал родной отец. В тот же день, когда скорая забирала 5-месячного мальчина, двухлетнюю дочь женщины забрали в детскую больницу с диагнозом "ОРВИ, задержка задержка неврологического и речевого развития, анемия 1 степени". Ребенка .находившегося в трудной жизненной ситуации, отдали в детдом.

Женщина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Дело передано в суд, интересы малыша будет представлять сотрудник управления образования местной администрации.