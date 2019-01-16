2019-01-16T16:46:51+03:00
Происшествия

В Александрове мать довела новорожденного до голодной смерти

Деньги семьи она предпочитала тратить на сигареты и алкоголь
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Александровского района, обвиняемой в гибели 5-месячного ребенка. 7 июня 2018 года мальчика забрала скорая помощь с диагнозом "истощение крайней степени", а через 12 дней малыш умер в реанимации.

По данным следствия, мать мальчика с двумя детьми в декабре 2017 года стала сожительствовать с мужчиной, от него родила сына. Мальчик появился на свет с небольшим весом и требовал особого ухода. Врачи неоднократно говорили матери, что малышу нужно полноценное питание детскими смесями каждые три часа семь раз в день. Но семья, перебивавшаяся случайными заработками, не уделяла ребенку должного внимания. Малыша чаще всего кормили непригодными для него продуктами. Женщина поясняла, что денег не хватало, но на покупку алкоголя и сигарет для себя и сожителя она не скупилась.

Долгое время мать оставляла малыша практически без еды и питья. Заметив, что ребенок совсем ослаб, она испугалась и позвонила в "скорую". Но восстановить здоровье мальчика врачам не удалось.

Следком поясняет, что материальное положение семьи действительно было сложным, но получить положенную от государства материальную помощь женщина на смогла, потому что поленилась собрать нужные документы.

Известно, что в апреле 2017 года старшего сына обвиняемой забрал родной отец. В тот же день, когда скорая забирала 5-месячного мальчина, двухлетнюю дочь женщины забрали в детскую больницу с диагнозом "ОРВИ, задержка задержка неврологического и речевого развития, анемия 1 степени". Ребенка .находившегося в трудной жизненной ситуации, отдали в детдом.

Женщина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Дело передано в суд, интересы малыша будет представлять сотрудник управления образования местной администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель соседней республики задержан в Юрьев-Польском за фальшивомонетничество
Во Владимирской области число заболевших корью выросло до 25 человек
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков
Во Владимире пройдет мастер-класс по подготовке к ЭКО
Владимирское кафе закрыли за антисанитарию
В Александрове тушили цветочный магазин - эвакуировали 40 человек
Владимирец обокрал и сжег чужую дачу
В Камешково готовят проект по производству сыров
Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа
Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан
За прошлый год владимирцы отправили и получили больше миллиона посылок
Сотрудник МКУ «Благоустройство» пойдет под суд за получение взятки
Ковровчанин в кафе пырнул ножом сразу двоих мужчин
Во Владимире предприятия нарушали экологические нормы при утилизации опасных отходов