В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков
В начале января сотрудники ППС в Гусь-Хрустальном задержали на улице двух молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков. Полицейские нашли у ребят при себе 40 свертков с сыпучим веществом.
Удалось установить местонахождение тайников, организованных подозреваемыми, из которых было изъято 62 аналогичных свертка, - сообщают в УМВД России по Владимирской области.
Изъятые вещества полицейские направили на экспертизу, которая показала, что в свертках около 50 граммов синтетического порошка.
В отношении 23 и 24-летнего фигурантов возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Полиция проверяет задержанных на причастность к иным похожим преступлениям.