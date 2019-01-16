В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-16T16:45:09+03:00

40 свертков с порошком у них было с собой, остальное полицейским пришлось искать по адресам

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В начале января сотрудники ППС в Гусь-Хрустальном задержали на улице двух молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков. Полицейские нашли у ребят при себе 40 свертков с сыпучим веществом.

Удалось установить местонахождение тайников, организованных подозреваемыми, из которых было изъято 62 аналогичных свертка, - сообщают в УМВД России по Владимирской области.

Изъятые вещества полицейские направили на экспертизу, которая показала, что в свертках около 50 граммов синтетического порошка.

В отношении 23 и 24-летнего фигурантов возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Полиция проверяет задержанных на причастность к иным похожим преступлениям.