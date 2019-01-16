2019-01-16T16:15:32+03:00
Общество

Во Владимире пройдет мастер-класс по подготовке к ЭКО

Будущих родителей ожидают 20 января
Ирина Мальцева
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Бесплатный мастер-класс ««Подготовка к успешному ЭКО» пройдет в клинике «Мать и дитя – Владимир», где проводят эту процедуру по системе обязательного медицинского страхования. Перинатальный психолог, специалист по репродуктивному здоровью клиники Ирина Балахтина расскажет о подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения и проведет психологическую игру «У вас будет ребенок» с элементами арт-терапии и медитации. Участие в мастер-классе бесплатное, но необходимо заранее записаться на процедуру по телефонам (903) 833-43-29, (4922) 60-08-40, 60-08-41.

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