Владимирское кафе закрыли за антисанитарию

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-16T15:36:01+03:00

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Множество нарушений обнаружили при плановой проверке кафе, расположенного в Октябрьском районе. Как оказалось, в заведении не было горячей воды и положенной вытяжки, помещения слишком тесные, не было отдельных цехов для работы с сырыми продуктами, в том числе мясом и рыбой, для работы с холодными закусками, гардеробной и помещения для мойки посуды. Кроме того, в кафе не проводили ни генеральную, ни текущую уборку, потолки проржавели и пожелтели из-за копоти, в углах скопилась грязь, повсюду валялся инвентарь, стояли стеклянные банки, одежда сотрудников была кучей свалена на диван. Директор заведения объяснила, что в кафе планируют провести ремонт, который поможет устранить нарушения, и сократят меню, но на это потребуется не меньше двух месяцев. Также руководитель просила не штрафовать заведение, поскольку для устранения потребуются деньги ,а у организации и так тяжелая финансовая ситуация. Решением Октябрьского районного суда работа кафе приостановлена на семьдесят суток.