2019-01-16T14:38:08+03:00
Происшествия

В Александрове тушили цветочный магазин - эвакуировали 40 человек

Павильон находился в торговом центре
Алексей СУХОВ
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16 января в 12.47 в Александрове случился пожар в торговом центре "Пассаж", расположенном по адресу: улица Ленина, дом 18, строение 1.

Так как объект относится к местам массового скопления людей, пожарные прибыли на место уже через минуту. Оказалось, что горит, пристроенный к торговому центру цветочный павильон. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Тем не менее из торгового центра тут же эвакуировали 40 человек.

Сам огонь потушили через 11 минут. А полностью последствия пожара устранены к 13.20. Всего к ликвидации пожара привлекались 22 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 человек и 4 единицы техники.

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