Владимирец обокрал и сжег чужую дачу

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-16T14:21:05+03:00

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Житель областного центра приехал в Собинский район и через забор влез в садовое товарищество, чтобы поживиться на пустующих дачах. Выбив ногой дверь, мужчина зашел в приглянувшийся ему дом, набрал одежды и домашней утвари, а потом попытался скрыться. Но сбежать ему не удалось – когда он выходил с приусадебного участка, его заметил председатель товарищества, который и помешал ему. Кроме того, незадачливый воришка, пытаясь быстрее найти на даче ценности, зажигал спички и бросал их на пол. Непогашенная спичка и стала причиной пожара, в результате которого полностью сгорел не только дом со всем имуществом, но и веранда с гаражом. В результате владелец загородного домика потерял более семисот тысяч рублей. Задержанный владимирец признал свою вину и приговором Собинского городского суда ему назначено наказание – полтора года условно.