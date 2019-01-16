В Камешково готовят проект по производству сыров

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-16T13:55:01+03:00

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Во Владимирской области ведутся подготовительные работы к возможной реализации инвестиционного проекта по организации производства сыров на территории моногорода «Камешково».

Планируется, что в течение 2019-2020 годов на площади 7 гектаров будет создано более 140 рабочих мест. Объём капиталовложений в производство составит более 2 млрд рублей. В качестве инвестора выступает компания «Мир вкуса».

В ходе запланированных встреч решаются вопросы о наличии на территории области производителей молока жирностью более 2,5 процентов, способных обеспечить потребность производства в объёме 330-350 тонн молока, а в последствии, при выходе на проектную мощность, – 500 тонн молока в сутки.

В настоящее время осуществляется подготовка соответствующего бизнес-плана и согласование технических условий.