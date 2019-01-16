2019-01-16T13:55:01+03:00
Общество

В Камешково готовят проект по производству сыров

Объем инвестиций составит больше 2 миллиардов рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области ведутся подготовительные работы к возможной реализации инвестиционного проекта по организации производства сыров на территории моногорода «Камешково».

Планируется, что в течение 2019-2020 годов на площади 7 гектаров будет создано более 140 рабочих мест. Объём капиталовложений в производство составит более 2 млрд рублей. В качестве инвестора выступает компания «Мир вкуса».

В ходе запланированных встреч решаются вопросы о наличии на территории области производителей молока жирностью более 2,5 процентов, способных обеспечить потребность производства в объёме 330-350 тонн молока, а в последствии, при выходе на проектную мощность, – 500 тонн молока в сутки.

В настоящее время осуществляется подготовка соответствующего бизнес-плана и согласование технических условий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель соседней республики задержан в Юрьев-Польском за фальшивомонетничество
Во Владимирской области число заболевших корью выросло до 25 человек
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Александрове мать довела новорожденного до голодной смерти
В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков
Во Владимире пройдет мастер-класс по подготовке к ЭКО
Владимирское кафе закрыли за антисанитарию
В Александрове тушили цветочный магазин - эвакуировали 40 человек
Владимирец обокрал и сжег чужую дачу
Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа
Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан
За прошлый год владимирцы отправили и получили больше миллиона посылок
Сотрудник МКУ «Благоустройство» пойдет под суд за получение взятки
Ковровчанин в кафе пырнул ножом сразу двоих мужчин
Во Владимире предприятия нарушали экологические нормы при утилизации опасных отходов