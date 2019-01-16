Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-16T13:45:09+03:00

А если цитрусовые все же вызывают сомнения, нужно обратиться в ведомство

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в ряде регионов через социальные сети распространяются видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа.

Роспотребнадзор призывает не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в областное Управление для принятия мер.

А пока Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила: не покупать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду. У продавца должны быть документы подтверждающие качество и безопасность продукции.

Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.