Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что в ряде регионов через социальные сети распространяются видеосообщения о мандаринах, якобы зараженных вирусом гриппа.
Роспотребнадзор призывает не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться в областное Управление для принятия мер.
А пока Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила: не покупать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами и вывеской. Продавец должен иметь опрятный вид и спецодежду. У продавца должны быть документы подтверждающие качество и безопасность продукции.
Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.