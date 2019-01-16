2019-01-16T13:22:23+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан

Он обсудит с Ботиржоном Асадовым создание логистического центра плодовоовощной и текстильной продукции
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 января состоится встреча Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития экономического сотрудничества между Владимирской областью и Республикой Узбекистан, партнёрских связей между городами Владимиром и Бухарой, сотрудничества по проекту создания в городе Владимире логистического центра плодоовощной и текстильной продукции.

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации во Владимирскую область продлится с 17 по 18 января и предусматривает проведение встреч и переговоров, посещение площадки создания логистического центра плодоовощной и текстильной продукции во Владимире, а также экскурсионную программу в городе Суздале.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель соседней республики задержан в Юрьев-Польском за фальшивомонетничество
Во Владимирской области число заболевших корью выросло до 25 человек
«Вместе в цифровое будущее»: стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров
В Александрове мать довела новорожденного до голодной смерти
В Гусь-Хрустальном задержали юных закладчиков
Во Владимире пройдет мастер-класс по подготовке к ЭКО
Владимирское кафе закрыли за антисанитарию
В Александрове тушили цветочный магазин - эвакуировали 40 человек
Владимирец обокрал и сжег чужую дачу
В Камешково готовят проект по производству сыров
Управление Роспотребнадзора просит владимирцев не верить слухам о мандаринах, зараженных вирусом гриппа
За прошлый год владимирцы отправили и получили больше миллиона посылок
Сотрудник МКУ «Благоустройство» пойдет под суд за получение взятки
Ковровчанин в кафе пырнул ножом сразу двоих мужчин
Во Владимире предприятия нарушали экологические нормы при утилизации опасных отходов