Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан

СЕГОДНЯ 13:22 2019-01-16T13:22:23+03:00

Он обсудит с Ботиржоном Асадовым создание логистического центра плодовоовощной и текстильной продукции

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17 января состоится встреча Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития экономического сотрудничества между Владимирской областью и Республикой Узбекистан, партнёрских связей между городами Владимиром и Бухарой, сотрудничества по проекту создания в городе Владимире логистического центра плодоовощной и текстильной продукции.

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации во Владимирскую область продлится с 17 по 18 января и предусматривает проведение встреч и переговоров, посещение площадки создания логистического центра плодоовощной и текстильной продукции во Владимире, а также экскурсионную программу в городе Суздале.