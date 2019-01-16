Губернатор Владимир Сипягин встретится с чрезвычайным послом республики Узбекистан
17 января состоится встреча Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития экономического сотрудничества между Владимирской областью и Республикой Узбекистан, партнёрских связей между городами Владимиром и Бухарой, сотрудничества по проекту создания в городе Владимире логистического центра плодоовощной и текстильной продукции.
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации во Владимирскую область продлится с 17 по 18 января и предусматривает проведение встреч и переговоров, посещение площадки создания логистического центра плодоовощной и текстильной продукции во Владимире, а также экскурсионную программу в городе Суздале.