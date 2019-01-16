2019-01-16T13:20:43+03:00
Общество

За прошлый год владимирцы отправили и получили больше миллиона посылок

Только в новогодние праздники было обработано 100 тысяч почтовых отправлений
Алексей СУХОВ
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В августе прошлого года Почта России внедрила новые сервисы.С помощью простой электронной подписи было вручено более 654 тысяч отправлений. На сегодняшний день более 113 тысяч жителей области получают почту без паспорта и бумажного извещения. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.

Используя услугу «Упрощенный прием отправлений» было отправлено более 34 тысяч посылок. Время приема таких отправлений в отделениях почтовой связи составляет около 30 секунд.

- Большую часть входящего потока составляют посылки из интернет-магазинов. Чтобы справиться с увеличенными объемами почты, во Владимирском сортировочном центре сортировка осуществляется круглосуточно и без выходных, - отмечает директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.

За 2018 год почтовые работники региона обработали более 1 миллиона посылок. Только в новогодние праздники было обработано 100 тысяч почтовых отправлений, из них 70 тысяч - международные посылки и мелкие пакеты.

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