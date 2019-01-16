2019-01-16T12:54:36+03:00
Происшествия

Сотрудник МКУ «Благоустройство» пойдет под суд за получение взятки

За нескромную сумму он выделил земельный участок под захоронение
Артем Бердник
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Жительница Владимира занималась захоронением родственника, но у нее были проблемы с получением земельного участка на кладбище вблизи деревни Высоково. Она поделилась этой проблемой с представителем ритуальной фирмы, тот сказал, что попробует что-нибудь придумать.

Представитель ритуальной фирмы обратился к сотруднику МКУ «Благоустройство», который пообещал за 100 000 рублей решить проблему. Женщина согласилась с «ценой вопроса» и передала сотруднику МКУ деньги.

В СледКоме России по Владимирской области сообщили, что расследование уголовного дела продолжается, 38-летний сотрудник, вероятно, пойдет под суд за получение взятки.

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