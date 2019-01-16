Ковровчанин в кафе пырнул ножом сразу двоих мужчин

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-16T12:22:14+03:00

Он заявил, что давно испытывал к ним неприязнь

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11 января в полицию Коврова сообщили о том, что в одном из городских кафе в ходе драки двое человеку получили ножевые ранения. Подозреваемый был быстро задержан прибывшими на место Росгвардейцами, которые позднее передали сильно выпившего мужчину полицейским.

Им удалось установить, что около 20.00 между несколькими посетителями заведения произошла драка, в которой задержанный «полоснул» ножом двух мужчин, к которым давно относился с неприязнью. 31-летний и 28-летний жители Коврова были доставлены в реанимацию Центральной районной больницы города.

Полицией было возбуждено уголовное дело за умышленное нанесение вреда здоровью сразу двум лицам. Задержанный был заключен под стражу.