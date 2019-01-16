2019-01-16T12:04:03+03:00
Общество

Во Владимире предприятия нарушали экологические нормы при утилизации опасных отходов

Прокуратура проверила компании, которые занималась утилизацией ядовитых веществ
Алексей СУХОВ
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Во Владимире прокуратура проверила несколько предприятией занимающихся утилизацией опасных отходов. Это предприятия «ДЭП №7», «Интехсервис» и «Крона», которые занимаются утилизацией отходов I и II классов опасности.

Первый класс опасности — это полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. То есть самые опасные вещества. Второй класс — это литий, фенол, хлороформ, серную кислоту, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьму, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие вещества, воздействие которых на окружающую среду достигает 30 лет.

Прокуратура выявила, что эти предприятия не соблюдают экологические требования при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании отходов. При этом на предприятиях скрывали или искажали информацию о своей деятельности и о воздействии на окружающую среду.

От руководителей потребовали исправить ситуацию. А шестерых сотрудников, виновных в нарушениях оштрафовали.

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