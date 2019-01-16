2019-01-16T11:56:55+03:00
Происшествия

Владимирский областной суд увеличил срок поджегшему дом, в котором погибли пенсионеры

Перед этим он с другом украл у пенсионеров 156 рублей и телевизор
Артем Бердник
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19 января 2018 года двое друзей Колесов и Кузнецов сильно напились и вломились в чужую квартиру в поселке Красная Ушна. Вдвоем они заломали пожилую женщину и украли у нее 156 рублей, после чего решили поджечь две квартиры. В одной из них находились пожилые супруги, которые скончались от отравления угарным газом, а Колесов еще и прихватил оттуда телевизор.

8 октября суд назначил Кузнецову 4,5 года лишения свободы, а Колесову 5 лет в колонии общего режима. Прокурор сразу же подал апелляцию, в которой просил об увеличении размера наказания, так как суд не сразу учел гибель двух пенсионеров. Представление прокуратуры было удовлетворено, а Колесову увеличили срок до 6,5 лет лишения свободы.

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