На въезде во Владимир столкнулись сразу 4 машины

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-16T12:14:41+03:00

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Около 8 утра 16 января на въезде во Владимир, около поворота на Семязино случилась масштабная авария. По сообщениям, в ДТП столкнулись сразу четыре автомобиля. Трое из них так и остались стоять разбитыми на дороге, а одна улетела в кювет. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ГИБДД, ПСО и «скорая» помощь.

Авария не обошлась без пострадавших, одного из них спасателям пришлось деблокировать из машины. К счастью, в ДТП никто не погиб. Водитель "ВАЗа" и пассажирка "Митсубиси" были доставлены в больницу.