Владимирец предложил инспектору ГИБДД 1000 рублей, чтобы не проходить проверку на алкоголь

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-16T11:15:23+03:00

За это на него завели уголовное дело

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13 января 36-летнего владимирца, который находился за рулем своего авто, остановил сотрудник Госавтоинспекции. Заподозрив, что водитель пьян, сотрудник стал настаивать на проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Владимирец, отказавшись, стал предлагать инспектору 1000 рублей в качестве взятки за то, чтобы избежать штрафа.

Факт попытки дать взятку сотрудник ГИБДД задокументировал.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мелкое взяточничество".