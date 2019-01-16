Во Владимирскую область идет резкое потепление

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-16T11:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На Владимирскую область надвигается атлантический циклон, который принесет с собой пасмурную, теплую и влажную погоду. Уже в четверг, 17 января, в регионе потеплеет до -4 градусов, а к пятнице, 19 января, синоптики и вовсе обещают температуру воздуха около нуля градусов.

Все это будет сопровождаться мокрым снегом и довольно сильным юго-западным ветром - до 16 метров в секунду. Не самая комфортная погода даже для здоровых людей, а гипертоникам, сердечникам и астматикам надо быть особенно осторожными - для них пониженное атмосферное давление и повышенная влажность особенно опасны.

Дальше немного похолодает, но никаких крещенских морозов после 19 января не предвидится. Будет не холоднее - 5 градусов и продолжит идти мокрый снег.