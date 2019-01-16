Экс-директор департамента культуры Владимирской области устроилась в драмтеатр

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-16T14:13:55+03:00

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Бывший директор департамента культуры администрации Владимирской области Вера Зиннатулина устроилась во Владимирский драматический театр. Теперь она - заместитель директора театра.

Вера Зиннатулина работала в департаменте культуры Владимирской области с 2000 года. В 2013 году она была назначена директором структурного подразделения администрации области. Свой пост она покинула сразу после поражения на губернаторских выборах Светланы Орловой. Ее место заняла экс-заместитель директора департамента Алиса Бирюкова.