2019-01-16T14:13:55+03:00
Общество

Экс-директор департамента культуры Владимирской области устроилась в драмтеатр

Вера Зиннатулина стала заместителем директора театра
Артём Черепанов
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Бывший директор департамента культуры администрации Владимирской области Вера Зиннатулина устроилась во Владимирский драматический театр. Теперь она - заместитель директора театра.

Вера Зиннатулина работала в департаменте культуры Владимирской области с 2000 года. В 2013 году она была назначена директором структурного подразделения администрации области. Свой пост она покинула сразу после поражения на губернаторских выборах Светланы Орловой. Ее место заняла экс-заместитель директора департамента Алиса Бирюкова.

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