Во Владимире назначили нового главу городской полиции

СЕГОДНЯ 19:35 2019-01-15T19:39:07+03:00

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15 января главой владимирской городской полиции был назначен полковник Илья Исаченко. Ранее он был начальником ковровской полиции.

Илья Александрович Исаченко родился в 1978 году в городе Макарьеве Костромской области. Службу в полиции начал в 1996 году курсантом Нижегородского юридического института МВД РФ. В 2000 году был назначен оперуполномоченным группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков криминальной милиции отдела внутренних дел Костромского района. С 2003 по 2005 годы проходил службу в оперативных подразделениях УФСКН России по Костромской области. Затем более 11 лет занимал должности руководящего состава в различных территориальных органах МВД России на районном уровне Костромской области.