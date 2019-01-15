2019-01-15T19:33:14+03:00
Общество

Лесотехнический техникум в Муромцево попал в сотню лучших образовательных учреждений России

Он вошел в число лауреатов национального конкурса
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено областной администрациейфото предоставлено областной администрацией
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«Муромцевский лесотехнический техникум» стал лауреатом национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2018».

В прошлом году учащиеся техникума не раз становились лауреатами всероссийских и межрегиональных смотров-конкурсов и форумов. Славу техникума составляют и победы будущих лесоводов, лесозаготовителей и деревообработчиков на областных олимпиадах в таких дисциплинах, как математика, физика, предпринимательство.

Стоит отметить, что помимо учебной деятельности студенты уделяют много внимания общественной работе и занятиям спортом.

В техникуме уже много лет успешно работает поисковый отряд «Амулет», члены которого увековечили память более 300 советских воинов. Учащиеся-волонтёры благоустраивают территорию учреждения социального обслуживания «Тюрмеровский дом милосердия», проводят для проживающих в нём культурно-массовые мероприятия, шефствуют над детским садом «Золотой ключик».

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