2019-01-15T16:43:54+03:00
Происшествия

В одном из владимирских дворов больше часа лежал труп женщины

В полиции заявили, что скорее всего она скончалась по естественным причинам
Артем Бердник
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Утром 15 января в нашу редакцию обратился читатель, рассказавший, что в одном из дворов на улице Василисина уже больше часа лежит труп женщины. По словам очевидца, ни чем не прикрытое, бездыханное тело лежало примерно с 8 до 10 часов прямо во дворе 8-го дома, на глазах у всех местных жителей и детей, направлявшихся в школу или садик.

В УМВД России по Владимирской области информацию подтвердили, заявив, что никакого криминала в этом деле точно нет, скорее всего женщина скончалась по естественным причинам. Возраст ее пока не известен, медики и полицейские проводят проверку.

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