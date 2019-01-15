В одном из владимирских дворов больше часа лежал труп женщины
В полиции заявили, что скорее всего она скончалась по естественным причинам
Изменить размер текста:
Утром 15 января в нашу редакцию обратился читатель, рассказавший, что в одном из дворов на улице Василисина уже больше часа лежит труп женщины. По словам очевидца, ни чем не прикрытое, бездыханное тело лежало примерно с 8 до 10 часов прямо во дворе 8-го дома, на глазах у всех местных жителей и детей, направлявшихся в школу или садик.
В УМВД России по Владимирской области информацию подтвердили, заявив, что никакого криминала в этом деле точно нет, скорее всего женщина скончалась по естественным причинам. Возраст ее пока не известен, медики и полицейские проводят проверку.