2019-01-15T16:32:57+03:00
Общество

Струнинскую больницу оснастят компьютерами

Медиков научат на них работать
Артём Черепанов
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15 января в струнинскую больницу приехали специалисты областного государственного учреждения "Медицинский информационно-аналитический центр". Они проверят компьютерное оборудование в клинике и обучат медицинский персонал работать с информационной системой.

Работников больницы обучат записывать пациентов на прием, оперативно находить необходимую пациентам информацию и вести электронную медицинскую карту.

После поездки специалисты решать, какую технику нужно купить для больницы.

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