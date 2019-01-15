Струнинскую больницу оснастят компьютерами
Медиков научат на них работать
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15 января в струнинскую больницу приехали специалисты областного государственного учреждения "Медицинский информационно-аналитический центр". Они проверят компьютерное оборудование в клинике и обучат медицинский персонал работать с информационной системой.
Работников больницы обучат записывать пациентов на прием, оперативно находить необходимую пациентам информацию и вести электронную медицинскую карту.
После поездки специалисты решать, какую технику нужно купить для больницы.