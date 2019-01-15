Бывший сотрудник торгового центра обокрал его

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-15T15:29:58+03:00

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Двадцатитрехлетний ковровчанин зимой еще до открытия пробрался в местный торговый центр, где раньше трудился. У него сохранился пропуск, поэтому проблем с тем, чтобы войти внутрь не составило проблем. Из родной секции экс-сотрудник утащил два мобильных телефона и деньги из кассы, а потом скрылся. Общую сумму ущерба оценили в пятьдесят пять тысяч рублей. Через несколько дней молодой человек навестил свою родственницу и потребовал денег. Когда та отказалась спонсировать его, забрал, несмотря на ее протесты, ноутбук и ушел. Полиция отыскала злоумышленника, ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям – кража и грабеж. Большую часть чужой техники он успел продать, но один телефон полицейские все же изъяли. Сейчас дело направлено в суд.