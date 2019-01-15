Владимирская СДЮСШОР по лыжным гонкам получит ратрак

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-15T14:27:56+03:00

Машина итальянского производства уже доставлена в регион

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Сотрудники владимирской СДЮСШОР по лыжным гонкам и биатлону в ближайшее время получат ратрак на гусеничном ходу для подготовки лыжных трасс.

Машина итальянского производства на алюминиевых гусеницах со стальными шипами уже доставлена на территорию региона. Она снабжена гидравлической система управления, обладает мощностью 100 лошадиных сил и развивает скорость до 30 км/ч.

Ратрак оснащён отвальным ножом, способным работать в 12 положениях, снежной фрезой с гидростатической системой, гидравлической системой прокладывания лыжни. Гарантийных срок эксплуатации – четыре года.

Стоимость ратрака составляет 8 млн 320 тыс. рублей. Машина была приобретена на средства регионального бюджета. Аналогичная техника была куплена также для лыжной школы округа Муром.