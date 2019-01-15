Владимиро-Суздальский музей-заповедник вошел в тройку самых посещаемых музеев страны

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-15T14:19:46+03:00

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник стал одним из самых посещаемых в новогодние каникулы федеральных музеев России и занял третье место после Музеев Московского Кремля и Третьяковской галереи.

Рейтинг музеев составлен на основе данных информационной системы «Учёт продажи билетов».

В то время как в Музеях Московского Кремля и Третьяковской галерее побывали по 85 тысяч посетителей, Владимиро-Суздальский музей-заповедник принял около 61 тысячи человек, опередив Государственный исторический музей и Государственный Эрмитаж (47 и 45 тысяч посетителей соответственно).

Всего, по данным Министерства культуры, с 30 декабря по 8 января федеральные музеи посетили около 860 тысяч россиян и иностранных туристов.