Эшелон с танками Т-34 сделает остановку в Муроме

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-15T14:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Эшелон с танками Т-34, которые были переданы России властями Лаоса, 19 января прибудет на станцию Муром, и пробудет там с 15.30 до 17 часов.

Напомним, что Министерство обороны России приняло от властей Лаоса 30 исторических танков, их планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

Техника, которая до сих пор исправна, попала в Лаос после окончания вьетнамской войны. С танками бережно обращались, к тому же активно они не эксплуатировались. Лаос был одной из последних стран, где Т-34 числились на вооружении.