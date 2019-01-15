Чистить крыши от сосулек владимирским коммунальщикам мешают припаркованные машины

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-15T13:46:50+03:00

Жители не спешат убирать свои автомобили даже после объявлений

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Наступающая оттепель станет одной из причин образования снежных свесов, наледи и сосулек на крышах зданий. Поэтому сити-менеджер Андрей Шохин решил лично посмотреть, как ведутся работы по очистке крыш.

Ответственность за своевременную очистку несут собственники и арендаторы зданий, а также нанимаемые ими коммунальные службы и управляющие организации. Однако осложняют работу работу припаркованные у домов автомобили.

"Размещенные заранее объявления с просьбой освободить двор от машин зачастую остаются без внимания" - жалуются коммунальщики.

В управлении ЖКХ напоминают: если горожан беспокоят ледяные «сталактиты» или скопление снега на крышах, необходимо обратиться в свою управляющую компанию и потребовать немедленной очистки. В случае, если на обращения не реагируют — следует позвонить в УЖКХ по телефону 53-26-30 (в рабочее время) или в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефонам 53-11-48 или 05 (круглосуточно).