Владимирцев приглашают провести романтический вечер в Центре классической музыки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-15T13:31:03+03:00

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В программе концерта будут исполнены романсы и русские народные песни в обработке. В их числе: «Уж ты сад», «Ой все кумушки домой» и «Степь, да степь кругом» Александра Свешникова, «Вечерний звон» (популярная русская песня на стихи Ивана Козлова и музыку Александра Алябьева), «Выхожу один я на дорогу» — романс композитора Елизаветы Шашиной на одноименное стихотворение Лермонтова.

Кроме того, прозвучит «Вдоль по Питерской» — русская народная песня, ставшая всемирно известной. Песня прозвучала в фильме «Приходите завтра...» и «Беспредел». На мелодии этой песни основана тема в «Вариациях на тему рококо» Чайковского.

Владимирцы также услышат романсы: «Очи черные», «Отцвели хризантемы», «Конфетка», «Улица», «Две розы» и другие. Изюминкой концерта будет русская народная песня «Ой ты, Порушка-Пораня» в обработке Гончарова.

Концерт пройдет 18 января в 18.30. Цена билета -300-400 рублей.