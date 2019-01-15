Никита Михалков приедет на благотворительный фестиваль во Владимир

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-15T13:12:03+03:00

Собранные средства пойдут в фонд "Подари жизнь"

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В крещенский вечер,19 января, в областном центре пройдет благотворительный фестиваль "Вместе". Собранные средства пойдут в фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь".

Фестиваль пройдет в форме аукциона - лотами станут ювелирные украшения, картины и другие подарки. В числе приглашенных гостей - актеры Сергей Гармаш, Никита Михалков, художник Никас Сафронов, солист группы "Рекорд Оркестр" Тимофей Копылов и другие звезды.

Фестиваль пройдет в ресторане "Макс Брой". Начало - в 19 часов. Входной билет будет стоить 1000 рублей. От продажи лотов и билетов организаторы планируют собрать около 500 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей.