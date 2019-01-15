В Камешково наконец открыли школу после капремонта

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-15T12:06:11+03:00

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Самую большую школу Камешковского района закрыли на капремонт в апреле 2018 года. Здание 1989 года постройки нуждалось в ремонте кровли, замене элекпроводки, там разрушались кирпичные стены. Для ремонта школы удалось найти инвестора - им стала корпорация «Транснефть». Она выделила 150 миллионов рублей, но этих денег не хватило, еще 100 миллионов выделила областная администрация после избрания губернатора Владимира Сипягина.

Из-за сложности и масштабности работ сроки сдачи школы несколько раз переносились, но к началу января основные работы были завершены. В третьей четверти школа открылась, более 800 учеников сели за парты. Отремонтированы классы, спортивные залы, коридоры, столовая, в профильных кабинетах установлено новое оборудование, для старшеклассников открыт школьный медиацентр. Все этажи оснащены современными системами противопожарной безопасности, на входе в здание установлена система контроля доступа. В актовом зале переоборудована зрительская зона, сооружена новая высокая сцена.

Школьный музей переместился на второй этаж. В ближайшее время экспозиции займут свои места в новом помещении. Летом начнётся второй этап ремонта – благоустройство территории, установка ограждения, уличного освещения, укладка асфальтового покрытия, строительство стадиона. На эти работы из областного бюджета выделено более 60 млн рублей.