Во Владимирской области шесть человек заболели гонконгским и свиными гриппом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-15T11:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области на данный момент выявлено шесть случаев заражения штаммами вирусов H3N2 и H3N1. Все заболевшие - дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Грипп А(H3N2) обнаружен у одного человека.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что в области зафиксировано 7 394 случая заболевания ОРВИ. Среди заболевших - 2604 ребенка.