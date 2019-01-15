2019-01-15T11:10:05+03:00
Общество

Во Владимирской области шесть человек заболели гонконгским и свиными гриппом

Все больные - дети
Артём Черепанов
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Во Владимирской области на данный момент выявлено шесть случаев заражения штаммами вирусов H3N2 и H3N1. Все заболевшие - дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Грипп А(H3N2) обнаружен у одного человека.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что в области зафиксировано 7 394 случая заболевания ОРВИ. Среди заболевших - 2604 ребенка.

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