Во Владимирской области шесть человек заболели гонконгским и свиными гриппом
Все больные - дети
Изменить размер текста:
Во Владимирской области на данный момент выявлено шесть случаев заражения штаммами вирусов H3N2 и H3N1. Все заболевшие - дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области.
Грипп А(H3N2) обнаружен у одного человека.
Также пресс-служба ведомства сообщает, что в области зафиксировано 7 394 случая заболевания ОРВИ. Среди заболевших - 2604 ребенка.